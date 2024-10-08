Стремительный рост пассажиропотока в Бакинском аэропорту

Согласно сообщению, эти показатели подчеркивают важность Бакинского аэропорта как на региональном, так и на международном уровнях, демонстрируя расширение возможностей для современных и комфортных путешествий.

Международный аэропорт Гейдар Алиев, продолжая свое развитие, укрепляет позиции ведущего авиационного узла региона. В первые 9 месяцев 2024 года аэропорт обслужил 5,725 миллиона пассажиров, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (4,305 миллиона пассажиров), говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Больше рейсов – больше возможностей

За этот период из Международного аэропорта Гейдар Алиев было выполнено в общей сложности 45 205 рейсов по более чем 80 направлениям 40 авиакомпаниями. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расширенная маршрутная сеть предоставила пассажирам больше возможностей для путешествий, улучшив их общий опыт. 52% пассажиров международных рейсов, или 2,680 миллиона человек, воспользовались услугами иностранных авиакомпаний. Среди самых популярных международных направлений лидируют Стамбул, Москва, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби и Дели. По этим направлениям было перевезено более 2,539 миллиона пассажиров.

Успехи национального авиаперевозчика

Национальный авиаперевозчик Азербайджана также добился значительных успехов, укрепляя свои позиции на международной арене в первые 9 месяцев 2024 года. Общий пассажиропоток AZAL вырос на 41%, превысив 3,054 миллиона пассажиров, из которых 2,467 миллиона перевезены по международным маршрутам.

Маршрут в Нахчыван демонстрировал стабильный спрос на фоне увеличения частоты рейсов. В первые 9 месяцев 2024 года пассажиропоток по этому направлению вырос на всего 6%, достигнув 567 тысяч человек. Количество рейсов за этот период увеличилось на 28% и составило 2651 рейс. В направлении Баку-Нахчыван в среднем совершается 12 рейсов в день, что дает пассажирам больше гибкости в планировании своих поездок.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает внедрять инновационные решения, делая приоритетом безопасность, комфорт и качество обслуживания пассажиров. Расширяя сотрудничество с международными партнерами, аэропорт стремится предложить новые направления и более широкие возможности для путешествий.