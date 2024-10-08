USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
Новость дня
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»

Верховный суд отказал Расиму Мамедову

11:46 1433

Состоялся судебный процесс по кассационной жалобе, поданной на решение суда в отношении бывшего руководителя Baku Steel Company Расима Мамедова.

Жалоба была рассмотрена 8 октября на заседании Верховного суда. На заседании председательствовал судья Алескер Новрузов. В кассационной жалобе Р.Мамедов просил вынести в отношении него оправдательный приговор. Суд не удовлетворил жалобу.

Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. Бакинским судом по тяжким преступлениям он признан виновным в хищении 185 миллионов манатов и приговорен к 14 годам лишения свободы. Кроме того, конфисковано его имущество на 70 миллионов манатов.

Путин вновь может приехать в Баку
Путин вновь может приехать в Баку
13:10 1541
Начались переговоры Алиева и Путина
Начались переговоры Алиева и Путина видео; обновлено 13:19
13:19 2034
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
12:14 3639
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну наш обзор
02:57 10015
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий
11:03 2200
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
06:56 3905
В Турции заявили об угрозе США из-за России
В Турции заявили об угрозе США из-за России
10:23 3642
Убит и глава штаба «Хезболлы»
Убит и глава штаба «Хезболлы» отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 2754
Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины
Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины
09:36 1791
ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
08:31 4662
Евросоюз умирает
Евросоюз умирает новый поворот
06:02 8064

ЭТО ВАЖНО

Путин вновь может приехать в Баку
Путин вновь может приехать в Баку
13:10 1541
Начались переговоры Алиева и Путина
Начались переговоры Алиева и Путина видео; обновлено 13:19
13:19 2034
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
12:14 3639
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну наш обзор
02:57 10015
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий
11:03 2200
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
06:56 3905
В Турции заявили об угрозе США из-за России
В Турции заявили об угрозе США из-за России
10:23 3642
Убит и глава штаба «Хезболлы»
Убит и глава штаба «Хезболлы» отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 2754
Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины
Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины
09:36 1791
ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
08:31 4662
Евросоюз умирает
Евросоюз умирает новый поворот
06:02 8064
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться