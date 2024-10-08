Верховный суд отказал Расиму Мамедову

Состоялся судебный процесс по кассационной жалобе, поданной на решение суда в отношении бывшего руководителя Baku Steel Company Расима Мамедова.

Жалоба была рассмотрена 8 октября на заседании Верховного суда. На заседании председательствовал судья Алескер Новрузов. В кассационной жалобе Р.Мамедов просил вынести в отношении него оправдательный приговор. Суд не удовлетворил жалобу.

Напомним, Расим Мамедов был задержан сотрудниками СГБ. Бакинским судом по тяжким преступлениям он признан виновным в хищении 185 миллионов манатов и приговорен к 14 годам лишения свободы. Кроме того, конфисковано его имущество на 70 миллионов манатов.