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В Милли Меджлисе упразднили рабочую группу по связям с Францией

11:57 1149

Сегодня на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям на обсуждение был вынесен проект решения «Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана».

Вопрос о создании рабочей группы по межпарламентским связям с Францией не отражен в проекте решения, рекомендованном к вынесению на пленарное заседание парламента.

Рабочая группа Милли Меджлиса по связям с Францией на последнем заседании приостановила свою деятельность из-за предвзятой позиции Франции по отношению к Азербайджану.

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