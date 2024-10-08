Северокорейских военных могут отправить в Украину

Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России, заявил южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён, выступая в парламенте, его слова приводит Yonhap.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», — сказал глава оборонного ведомства.

Министр упомянул Договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита российского президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Он заменил ряд предыдущих соглашений. В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Новое соглашение вызвало критику со стороны Южной Кореи и Запада. В Сеуле заявили, что при поставках Россией высокоточного оружия КНДР у Южной Кореи не будет ограничений по оказанию военной помощи Украине. На данный момент Сеул ограничивается поставками гуманитарной помощи и военного оборудования (нелетального).