USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»
Новость дня
Бейрут сотрясают взрывы: атакованы штаб разведки и склады с оружием «Хезболлы»

Северокорейских военных могут отправить в Украину

заявили в Южной Корее
12:04 999

Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России, заявил южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён, выступая в парламенте, его слова приводит Yonhap.

«Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», — сказал глава оборонного ведомства.

Министр упомянул Договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита российского президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года. Он заменил ряд предыдущих соглашений. В договоре есть в том числе пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.

Новое соглашение вызвало критику со стороны Южной Кореи и Запада. В Сеуле заявили, что при поставках Россией высокоточного оружия КНДР у Южной Кореи не будет ограничений по оказанию военной помощи Украине. На данный момент Сеул ограничивается поставками гуманитарной помощи и военного оборудования (нелетального).

Путин вновь может приехать в Баку
Путин вновь может приехать в Баку
13:10 1551
Начались переговоры Алиева и Путина
Начались переговоры Алиева и Путина видео; обновлено 13:19
13:19 2039
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
12:14 3647
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну наш обзор
02:57 10016
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий
11:03 2202
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
06:56 3905
В Турции заявили об угрозе США из-за России
В Турции заявили об угрозе США из-за России
10:23 3643
Убит и глава штаба «Хезболлы»
Убит и глава штаба «Хезболлы» отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 2755
Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины
Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины
09:36 1792
ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
08:31 4663
Евросоюз умирает
Евросоюз умирает новый поворот
06:02 8065

ЭТО ВАЖНО

Путин вновь может приехать в Баку
Путин вновь может приехать в Баку
13:10 1551
Начались переговоры Алиева и Путина
Начались переговоры Алиева и Путина видео; обновлено 13:19
13:19 2039
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
12:14 3647
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну наш обзор
02:57 10016
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий
11:03 2202
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
06:56 3905
В Турции заявили об угрозе США из-за России
В Турции заявили об угрозе США из-за России
10:23 3643
Убит и глава штаба «Хезболлы»
Убит и глава штаба «Хезболлы» отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 2755
Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины
Харрис не пойдет на переговоры с Путиным без Украины
09:36 1792
ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
ЦРУ предупреждает о скором начале конфликта Израиля и Ирана
08:31 4663
Евросоюз умирает
Евросоюз умирает новый поворот
06:02 8065
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться