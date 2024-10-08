Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?

Неофициальный саммит глав государств СНГ в Москве, несмотря на ожидания, не стал площадкой для трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщалось ранее, 8 октября Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном. Кремль объявил, что основной темой данных встреч станет процесс мирного урегулирования между Ереваном и Баку. Причина, по которой трехсторонняя встреча так и не состоялась, уже известна. Во время визита в Баку 19 августа Путин заявил, что Россия «готова содействовать переговорам как по мирному соглашению, так и по вопросам делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном». Позже президент России позвонил премьер-министру Армении, чтобы проинформировать его о переговорах, проведенных в Баку, и, как ожидалось, предложил продолжить процесс с участием Москвы. Однако спустя несколько дней Пашинян на пресс-конференции в Ереване сообщил, что в разговоре с Путиным заявил о готовности встретиться с азербайджанским президентом в двустороннем формате, даже на границе между двумя странами. Другими словами, Пашинян отклонил предложение Путина о встрече с Алиевым в рамках неформального саммита СНГ в Москве.

Стоит отметить, что в этот раз Армения впервые за два года участвовала в саммите СНГ в полном составе. Как известно, Ереван приостановил свое участие в ОДКБ и за последние годы снизил уровень активности в СНГ, участвуя в заседаниях на уровне заместителей министров. Однако сейчас Пашинян отправился в Москву вместе с министром иностранных дел Араратом Мирзояном. По мнению наблюдателей, премьер-министр Армении пытается смягчить напряженность в отношениях с Россией и сейчас использует более осторожную риторику в отношении Москвы. Однако, как видно, он не заинтересован в возвращении переговорного процесса с Азербайджаном под контроль Кремля. Пашинян не скрывает своего стремления продолжать переговоры на западных площадках: но за последние месяцы роль Брюсселя и Вашингтона либо приостановилась, либо минимизировалась. Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков накануне заявил журналистам о «попытках Запада войти в Южный Кавказ» через процесс подготовки мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. По его словам, «проект мирного договора был подготовлен в Москве, и вся черновая работа легла на плечи России», но теперь «Запад пытается взять процесс под свой контроль». Ушаков заявил, что «не все стороны переговоров приветствуют роль Запада». «Мягко говоря, не все участники даже двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном одобряют роль Запада и эти попытки вмешательства в переговорный процесс», — отметил представитель Кремля. Он также добавил, что деятельность наблюдательной миссии ЕС, находящейся в Армении, «не приветствуется».