Нефтебаза в Крыму все еще горит: более тысячи жителей эвакуированы

Более тысячи жителей районов, прилегающих к территории горящего с понедельника в Феодосии (Крым) нефтяного терминала, расселены по временным местам размещения, сообщил назначенный Россией «глава» крымского города Игорь Ткаченко.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», — написал Ткаченко во вторник в своем телеграм-канале.

После медосмотра людей разместили в гостиницах и пансионатах города, написал чиновник. По словам Ткаченко, пожар пока продолжают тушить. Пострадавших, по данным местных властей, нет.

Нефтебаза в Феодосии загорелась в ночь на понедельник, предположительно, в результате удара украинских дронов. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, в городе объявлен режим техногенной чрезвычайной ситуации.