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Эмин Амруллаев заявил о вызовах, с которыми столкнулись вузы в Азербайджане

12:36 796

В каком-то смысле наше образование переживает переходный период. Очень долгое время единственной задачей высших учебных заведений Азербайджана была подготовка кадров. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на Форуме развития образования, проходящем под лозунгом «От партнерства к прогрессу».

По его словам, в течение многих лет вузы в Азербайджане не вели научно-исследовательскую деятельность.

«Индустриализация образования и науки – это долгосрочный вопрос. Многие ученые не задаются вопросом: почему наука должна быть коммерциализирована?» - заявил министр.

Эмин Амруллаев считает, что реализуемые проекты по образованию за рубежом дадут хорошую отдачу в этом смысле: «Наши высшие учебные заведения сталкиваются с новыми проблемами. Студенты должны быть не ищущими работу во время учебы, а уже создателями рабочих мест».

Министр также отметил, что более 3000 человек при инициативе SABAH уже предприняли усилия по коммерциализации науки в определенном смысле. 14 из них привлекли внешнее финансирование: «В целом им удалось привлечь внешнее финансирование на 8,5 миллиона манатов. Считаю, что в ближайшее время в этом направлении будет проделана большая работа, потому что у нового поколения другое мышление».

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