Эмин Амруллаев заявил о вызовах, с которыми столкнулись вузы в Азербайджане

В каком-то смысле наше образование переживает переходный период. Очень долгое время единственной задачей высших учебных заведений Азербайджана была подготовка кадров. Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на Форуме развития образования, проходящем под лозунгом «От партнерства к прогрессу».

По его словам, в течение многих лет вузы в Азербайджане не вели научно-исследовательскую деятельность.