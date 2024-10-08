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Самед Сеидов хочет «преподать урок» США

12:39 1312

Вопрос «пересмотра отношений» Азербайджана с США находится на повестке дня. Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, Комитет направил обращение в МИД Азербайджана с предложением проанализировать ситуацию и принять соответствующие решения.

Сеидов считает, что Азербайджан может «пересмотреть отношения» с США, в том числе в военной сфере. «Мы должны пересмотреть помощь USAID, который осуществляет провокации в регионе.

Мы должны преподать им урок, так как под видом дружбы они пытаются привнести в регион другие намерения. Считаю, что МИД проанализирует наше обращение и примет соответствующие решения», - сказал Сеидов.

Он добавил, что, хотя США и поддержали проведение COP29 в Азербайджане в ноябре, тем не менее «посредством Госдепартамента они пытаются сорвать это мероприятие». «Этот шаг вызывает сомнения в искренности США и подрывает доверие к этой стране в регионе», - подчеркнул Сеидов.

Как заявила спикер парламента Сахиба Гафарова, депутаты обратились к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с просьбой расторгнуть соглашения с США и приостановить проекты USAID.

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