Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Редакция haqqin.az не впервые поднимает тему незаконного строительства в защитной зоне поселка Биби-Эйбат, осуществляемого рыбным домом «Шафа». Но вот что поразительно: чем чаще мы направляем запросы в различные госорганы, тем выше и интенсивнее становятся темпы незаконного строительства на Каспийском побережье.
Такое ощущение, что до органов власти голос общественности либо не доходит, либо поступает в предельно искаженном виде.
Рыбный дом «Шафа», ведущий на глазах общественности незаконную застройку прибрежной полосы в поселке Биби-Эйбат, продолжает заниматься самоуправством. А государственные структуры, призванные предотвращать незаконные постройки особенно в прибрежной полосе Каспия, своим молчанием потворствуют этому беспределу.
Но если владельцы рыбного дома «Шафа» воспринимают пожелания общественности только в качестве обеспеченных клиентов, то бездействие госструктур, призванных строго надзирать за соблюдением установленных законами норм, вызывает искреннее недоумение.
Напомним, что реакция власти на публикацию серии материалов, собранных по итогам напряженного журналистского расследования, была, мягко говоря, весьма своеобразной. Как сообщают местные жители, глубокой ночью тяжелая техника в сопровождении группы работников Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики разрушила забор, электрический трансформатор и другое оборудование. Вот только законный порядок оно навело не на участке незаконного строительства рыбного дома «Шафа», а на соседнем, принадлежащем предпринимателю Раджабу Аббасову.
Последний сообщил нам по телефону, что ничего незаконного на его объекте не возводится и что у него есть разрешение соответствующих госорганов на каждое оборудование, которое он готов представить как редакции haqqin.az, так и правоохранительным органам.
Раджаб Аббасов недоумевает: «Я пришел к главному выводу. Бесчинствам «Шафы», принадлежащей компании Fəxrəddin-K, потворствуют чиновники из Госслужбы по вопросам имущества. Эта госслужба не имела права выдавать документы на приобретение земельного участка на береговой линии. Это компетенция Кабинета Министров! Получается, что чиновники из госслужбы монополизировали права высшего органа исполнительной власти?
«Шафа» получила незаконный техпаспорт в 2019 году. И на протяжении 2023-24 годов началось незаконное строительство на основании этого техпаспорта».
Согласитесь, картина вырисовывается довольно странная: пока пресса оповещает общественность о незаконных строениях на одном объекте, представители Госкомимущества (опровержения об их непричастности к ночному нападению на забор нам не поступало) сносят на глазах у охраны забор и прочее оборудование на… соседнем объекте. Без всякого, кстати, предупреждения, которое в таких случаях обязательно. Ведь после такого «восстановления законности» хозяин объекта может обвинить ночных взломщиков в краже оборудования на миллионы манатов. Вполне, кстати, обоснованное обвинение, учитывая, что охранять объект в отсутствии забора – дело непростое.
Впрочем, этим «нестандартности» в решениях представителей Госкомимущества не ограничиваются. Хотя именно редакция haqqin.az направила в эту госслужбу запрос прокомментировать действия «Шафа», официальное заявление Госкомимущества по этому поводу было опубликовано в других СМИ. И лишь после напоминания о неэтичности подобного поведения чиновники ведомства соизволили прислать ответ и нам. В нем отмечалось, что и рыбный дом «Шефа», и объект, возводимый Раджабом Аббасовым, фактически расположены на незаконно освоенной земле, входящей в охранную зону Каспийского моря, с чем, собственно, и связано снесение забора вокруг объекта Аббасова. Госкомимущество также проинформировало нашу редакцию о начале демонтажа незаконных построек, принадлежащих владельцу рыбного дома «Шафа», а также об отправке документов о выявленных нарушениях в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
Казалось бы, справедливость восторжествовала, а инцидент исчерпан. Но наученные горьким опытом журналисты haqqin.az решили на всякий случай проверить наличие «документов о выявленных нарушениях», которые, судя по заявлению Госкомимущества, были отправлены им в правоохранительные органы.
Так вот, в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что детский развлекательный центр, незаконно возведенный на территории рыбного дома «Шафа» около двух месяцев назад, вопреки требованиям закона, так и не был снесен. Мало того, здесь уже начались ремонтные работы как внутри, так и снаружи здания. Работник рыбного дома «Шафа», пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что исполнительные органы в курсе незаконного строительства, ведущегося без оформления необходимых документов. И поскольку владельцы рыбного дома предпочитают не привлекать внимания, то по установившейся традиции они ведут строительство тайно – либо ночами, либо в моменты, когда людей на этом месте практически не бывает.
Что же касается заявления Госкомимущества о том, что документы о нарушениях были отправлены в правоохранительные органы, то здесь мы имеем дело с очередной попыткой этой госслужбы ввести общественность в заблуждение. Поскольку запрос был направлен только по делу Раджаба Аббасова. А вот рыбный дом «Шафа» в тени соседнего объекта эта госслужба в очередной раз «не заметила».
Тем временем «Шафа» продолжает расширяться, активно работая по благоустройству и озеленению незаконно захваченной прибрежной территории. До самого моря растянулась целая роща молодых деревьев и кустарников, которые в будущем, по всей видимости, будут «защищены» от посторонних глаз новым забором. Огромный резервуар на морском берегу, напоминающий железнодорожную цистерну, подтверждает нашу догадку о пусть и не слишком эстетичных, но явно далеко идущих, наполеоновских планах владельцев рыбного дома.
И как бы прекрасно ни смотрелись молодые деревья и кустарники, сажать их без разрешения исполнительных органов тоже ведь нельзя.
Вынуждены признаться: поразительная способность владельцев рыбного дома совершать незаконные действия и оставаться при этом невидимыми для государственных органов остается для нас феноменом, разгадать который мог бы, пожалуй, только легендарный Гарри Гудини. Напомним, речь идет о защитной прибрежной полосе, на которой без разрешения Кабинета Министров Азербайджана запрещено возводить даже легкие конструкции.
Однако представители Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики отвечать на вопросы haqqin.az отказываются. А глава 1-го Бакинского территориального управления службы Руслан Алиев, за которым закреплена репутация «главного разрушителя незаконных построек», заявил, что о незаконном строительстве в охранной зоне Биби-Эйбата он не осведомлен, а публикаций в СМИ на эту тему не читал. И хотя имя Алиева неоднократно упоминалось в публикациях о незаконном разрушении забора на объекте Раджаба Аббасова, он тем не менее не в курсе дела.
Мало того, не дожидаясь новых вопросов, Алиев назидательно рекомендует нам обращаться в пресс-службу, которая уже больше месяца не отвечает на наши неоднократные вопросы и запросы. Как, впрочем, и Исполнительная власть Сабаильского района, призванная осуществлять прямой контроль за незаконными постройками на своей территории.
А вопросов много. Думается, ожидаемая беседа с Раджабом Аббасовым поможет нам пролить свет на беспредел, царящий в Биби-Эйбате. А заодно и на двойные стандарты по отношению к двум коммерческим объектам, применяемые государственными органами, в том числе Госкомимуществом.
А тем временем Госкомимущество целенаправленно добивает предпринимателя Раджаба Аббасова в угоду интересам другой компании. Во всяком случае, после нашего журналистского расследования госслужба всячески пытается заставить Р.Аббасова замолчать. Иначе как объяснить попытку госслужбы надавить на Р.Аббасова путем разбирательства в правоохранительных органах?