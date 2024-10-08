Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?

Редакция haqqin.az не впервые поднимает тему незаконного строительства в защитной зоне поселка Биби-Эйбат, осуществляемого рыбным домом «Шафа». Но вот что поразительно: чем чаще мы направляем запросы в различные госорганы, тем выше и интенсивнее становятся темпы незаконного строительства на Каспийском побережье. Такое ощущение, что до органов власти голос общественности либо не доходит, либо поступает в предельно искаженном виде. Рыбный дом «Шафа», ведущий на глазах общественности незаконную застройку прибрежной полосы в поселке Биби-Эйбат, продолжает заниматься самоуправством. А государственные структуры, призванные предотвращать незаконные постройки особенно в прибрежной полосе Каспия, своим молчанием потворствуют этому беспределу.

Но если владельцы рыбного дома «Шафа» воспринимают пожелания общественности только в качестве обеспеченных клиентов, то бездействие госструктур, призванных строго надзирать за соблюдением установленных законами норм, вызывает искреннее недоумение. Напомним, что реакция власти на публикацию серии материалов, собранных по итогам напряженного журналистского расследования, была, мягко говоря, весьма своеобразной. Как сообщают местные жители, глубокой ночью тяжелая техника в сопровождении группы работников Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики разрушила забор, электрический трансформатор и другое оборудование. Вот только законный порядок оно навело не на участке незаконного строительства рыбного дома «Шафа», а на соседнем, принадлежащем предпринимателю Раджабу Аббасову. Последний сообщил нам по телефону, что ничего незаконного на его объекте не возводится и что у него есть разрешение соответствующих госорганов на каждое оборудование, которое он готов представить как редакции haqqin.az, так и правоохранительным органам. Раджаб Аббасов недоумевает: «Я пришел к главному выводу. Бесчинствам «Шафы», принадлежащей компании Fəxrəddin-K, потворствуют чиновники из Госслужбы по вопросам имущества. Эта госслужба не имела права выдавать документы на приобретение земельного участка на береговой линии. Это компетенция Кабинета Министров! Получается, что чиновники из госслужбы монополизировали права высшего органа исполнительной власти?

«Шафа» получила незаконный техпаспорт в 2019 году. И на протяжении 2023-24 годов началось незаконное строительство на основании этого техпаспорта». Согласитесь, картина вырисовывается довольно странная: пока пресса оповещает общественность о незаконных строениях на одном объекте, представители Госкомимущества (опровержения об их непричастности к ночному нападению на забор нам не поступало) сносят на глазах у охраны забор и прочее оборудование на… соседнем объекте. Без всякого, кстати, предупреждения, которое в таких случаях обязательно. Ведь после такого «восстановления законности» хозяин объекта может обвинить ночных взломщиков в краже оборудования на миллионы манатов. Вполне, кстати, обоснованное обвинение, учитывая, что охранять объект в отсутствии забора – дело непростое. Впрочем, этим «нестандартности» в решениях представителей Госкомимущества не ограничиваются. Хотя именно редакция haqqin.az направила в эту госслужбу запрос прокомментировать действия «Шафа», официальное заявление Госкомимущества по этому поводу было опубликовано в других СМИ. И лишь после напоминания о неэтичности подобного поведения чиновники ведомства соизволили прислать ответ и нам. В нем отмечалось, что и рыбный дом «Шефа», и объект, возводимый Раджабом Аббасовым, фактически расположены на незаконно освоенной земле, входящей в охранную зону Каспийского моря, с чем, собственно, и связано снесение забора вокруг объекта Аббасова. Госкомимущество также проинформировало нашу редакцию о начале демонтажа незаконных построек, принадлежащих владельцу рыбного дома «Шафа», а также об отправке документов о выявленных нарушениях в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Казалось бы, справедливость восторжествовала, а инцидент исчерпан. Но наученные горьким опытом журналисты haqqin.az решили на всякий случай проверить наличие «документов о выявленных нарушениях», которые, судя по заявлению Госкомимущества, были отправлены им в правоохранительные органы. Так вот, в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что детский развлекательный центр, незаконно возведенный на территории рыбного дома «Шафа» около двух месяцев назад, вопреки требованиям закона, так и не был снесен. Мало того, здесь уже начались ремонтные работы как внутри, так и снаружи здания. Работник рыбного дома «Шафа», пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что исполнительные органы в курсе незаконного строительства, ведущегося без оформления необходимых документов. И поскольку владельцы рыбного дома предпочитают не привлекать внимания, то по установившейся традиции они ведут строительство тайно – либо ночами, либо в моменты, когда людей на этом месте практически не бывает.