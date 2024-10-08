Мошенники обманывали пенсионеров в Баку

В Баку сотрудники полиции задержали двух граждан, которые обманным путем присвоили деньги пожилых людей, сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Одной из жертв мошенников стала 79-летняя жительница Баку. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что 5 октября ей позвонили и сообщили, что ее сестра якобы совершила ДТП. Звонившие потребовали у пенсионерки 20 000 манатов. Женщина отдала деньги незнакомцам, пришедшим к ней домой, но вскоре поняла, что ее обманули.

Сотрудники 5-го отделения Бинагадинского РУП задержали жителей Баку М.Аскерли и Г.Исрафилова, которые выступали в роли курьеров в этой преступной схеме.