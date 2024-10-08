Армия Франции готовится к войне с Россией

Армия Франции готовится к военному противостоянию с Россией и в мае примет участие в крупномасштабных учениях НАТО в Румынии Dacian Spring 2025, в ходе которых оценит способность переместиться на восточный фланг альянса в случае прямого столкновения с Москвой, пишет издание Politico.

«Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну», - заявил глава сухопутного командования армии в Европе генерал Бертран Тужуз.

Франция в январе-марте 2025 года поставит Киеву истребители Mirage 2000, оснащенные новыми вооружениями типа воздух-земля, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорню.