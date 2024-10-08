Начались переговоры Алиева и Путина
13:19 2069
В Москве началась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
October 8, 2024
October 8, 2024
*** 12:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где у него пройдут двусторонние переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.
Встреча проходит на полях саммита СНГ. Главной темой на переговорах станет вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.
October 8, 2024
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