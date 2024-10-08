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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Индийские гаубицы «заговорили» на армянском: Ереван заказал еще 84 единицы

Отдел информации
17:06 1781

Армянская армия завершила тестирование модернизированных 155-миллиметровых буксируемых гаубиц ATAGS, приобретенных в Индии. Согласно информации Indian Defense Research Wing (IDRW), Еревану для испытаний было поставлено шесть единиц этих орудий.

Источники IDRW сообщают, что гаубицы прошли все эксплуатационные испытания на различных полигонах по всей Армении. Указывается, что по просьбе армянской стороны программная часть системы управления орудиями была адаптирована под армянский язык. Помимо этого, было внесено несколько изменений для удовлетворения специфических требований Вооруженных сил Армении.

По просьбе Еревана программная часть системы управления гаубицами ATAGS адаптирована под армянский язык

Хотя системы артиллерии ранее уже испытывались в Индии, в Армении они не подвергались длительным испытаниям, добавили в IDRW. После успешного завершения тестов Ереван инициировал процесс закупки еще 84 единиц гаубиц ATAGS у производителя Kalyani Group.

«Приобретение артиллерийских систем ATAGS существенно усилит боевые возможности армянской армии, обеспечив столь необходимое увеличение огневой мощи ее артиллерии. Эти современные орудия станут незаменимыми для защиты границ страны и обеспечения национальной безопасности», — заявил источник IDRW.

Следует отметить, что Армения уже приобрела нераскрытое количество реактивных систем залпового огня Pinaka, комплексов борьбы с дронами ZEN и множество других вооружений у Индии.

В дополнение к этому Ереван ведет переговоры с Дели о закупке баллистических и гиперзвуковых ракет. Расширяя географию своих оборонных партнеров, Армения также начала переговоры о приобретении боевых танков K2 Black Panther производства Южной Кореи.

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