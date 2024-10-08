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Путин вновь может приехать в Баку

13:10 1585

Президент России Владимир Путин или глава правительства Михаил Мишустин могут приехать на климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября. Об этом заявил ТАСС помощник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Я указом президента возглавляю российскую делегацию. Но в этом году, будем надеяться, что либо президент, либо председатель правительства - кто-то из них будет. Азербайджан - стратегически важный партнер, и я бы хотел, конечно, чтобы статус был выше. На открытии чтобы был либо президент, либо председатель правительства, а дальше основную часть переговоров я до логического конца довел бы», - сказал Эдельгериев на Российском экологическом форуме. 

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