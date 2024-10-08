Министры здравоохранения тюркских стран провели в Шуше заседание

8 октября в городе Шуше при совместной организации Министерства здравоохранения Азербайджана и Организации тюркских государств (ОТГ) состоялось IV заседание министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей ОТГ. В международном мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОТГ, министры здравоохранения государств-членов и наблюдателей Организации, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, а также приглашенные ученые из разных стран.

В начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики. Участники мероприятия минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю создания Организации тюркских государств. Также был показан видеоролик «Шуша – колыбель азербайджанской культуры». Выступивший со вступительной речью генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев подчеркнул, что на прошлой неделе была отмечена 15-я годовщина подписания Нахчыванского соглашения, согласно которой была учреждена Организация тюркских государств. Было отмечено, что государства-члены Организации поддерживают тесное двустороннее сотрудничество в области здравоохранения: «Наши усилия направлены на углубление многостороннего сотрудничества». В своем выступлении Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность, что мероприятие пройдет успешно и максимально эффективно для дальнейшего развития сферы здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств. Было подчеркнуто, что обсуждаемые и принятые решения на заседании придадут важный импульс работе Организации в будущем: «В качестве важного достижения в нашем сотрудничестве в области здравоохранения приветствуется решение министров здравоохранения о подписании «Протокола о намерениях по созданию системы Türktransplant» и одобрение «Плана действий Рабочей группы ОТГ по сотрудничеству в области здравоохранения на 2025 год».

Выступивший на открытии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что проведение IV заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств в Шуше вызывает чувство гордости: «Как сказал великий сын тюркского мира и общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев: «Без Шуши нет Карабаха, без Карабаха, вообще, нет Азербайджана». Подчеркнув важность взаимодействий между странами-членами ОТГ, построенных на прочной основе, Теймур Мусаев отметил, что создан фундамент для успешного развития взаимодействий в сфере здравоохранения: «В своем выступлении на прошедшем в Самарканде IX Саммите Организации тюркских государств президент Ильхам Алиев подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений с тюркским миром во всех сферах является приоритетом внешней политики Азербайджана на будущее». Отметив, что трансплантология является неотъемлемой частью современной медицины, Теймур Мусаев сказал: «Сегодня мы станем свидетелями подписания двусторонних документов и «Протокола о намерениях по созданию системы Türktransplant», что поспособствует углублению отношений в сфере здравоохранения и развитию будущей совместной деятельности». В качестве основных направлений совместной деятельности Организации министр отметил создание Единого медицинского научного пространства стран-членов и наблюдателей ОТГ, проведение совместных научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования, а также обеспечение непрерывного медицинского образования: «Стремительное внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения делает возможным трансграничный обмен медицинскими данными о здоровье пациентов с разработкой Единых стандартов цифрового здравоохранения в рамках Организации». «Принимая во внимание вышесказанное, мы верим, что скоординированная реализация положений совместных документов, подписанных в рамках Организации тюркских государств, повысит устойчивость систем здравоохранения стран-участниц перед возможными угрозами и обеспечит практическую поддержку формированию экосистемы здравоохранения, основанной на единых стандартах», - отметил министр здравоохранения Азербайджана.

Поприветствовав участников мероприятия, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов подчеркнул, что после полного восстановления нашей территориальной целостности в регионе проводятся масштабные восстановительные и реконструкционные работы. По его словам, как и на других освобожденных территориях, строительство в Шуше очагов здравоохранения по самым современным стандартам является одним из приоритетных вопросов для нашего государства. В своих выступлениях министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу, первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Даврон Султанов, вице-министр здравоохранения Казахстана Ербол Оспанов, министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель министра здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра Дюрийе Дерен Ойгар, а также представитель Венгрии отметили, что международное мероприятие, проводимое при поддержке ОТГ и Министерства здравоохранения Азербайджана, организовано на высоком уровне. Было подчеркнуто, что мероприятие поспособствует дальнейшему расширению сотрудничества между нашими странами в новой плоскости и внесет важный вклад в продвижение совместной деятельности в этом направлении. В своем выступлении вице-министр Казахстана пригласил участников и наблюдателей ОТГ поддержать инициативу своей страны и присоединиться к Коалиции стран по Первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) с целью продвижения принципов профилактики и охраны здоровья и выработки совместных рекомендаций по развитию ПМСП. Министры здравоохранения стран-членов и наблюдателей организации также высоко оценили инициативу Азербайджана по созданию системы Türktransplant. Затем было продемонстрировано видеообращение к участникам мероприятия директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Генри Клюге. Подчеркнув важность мероприятия, Ханс Генри Клюге пожелал успехов работе заседания.