Азербайджанским курильщикам придется искать урны

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении одобрил повышение в 6 раз штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду.

Законопроект о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Согласно поправкам, штраф за выброс табачных отходов в окружающую среду увеличивается с 50 до 300 манатов.

Кроме того, в случае повторного правонарушения в течение года предусматривается штраф в размере 700 манатов или общественные работы на срок от 60 до 100 часов.

Кроме того, Милли Меджлис в первом чтении одобрил увеличение штрафов за выброс бытовых отходов мимо мусорных контейнеров и урн. Также был одобрен законопроект об увеличении размера штрафа за выбрасывание за борт судна мусора и иных предметов.