USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

Азербайджанским курильщикам придется искать урны

14:20 2228

Милли Меджлис Азербайджана в первом чтении одобрил повышение в 6 раз штрафов за выброс табачных отходов в окружающую среду.

Законопроект о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Согласно поправкам, штраф за выброс табачных отходов в окружающую среду увеличивается с 50 до 300 манатов.

Кроме того, в случае повторного правонарушения в течение года предусматривается штраф в размере 700 манатов или общественные работы на срок от 60 до 100 часов.

Кроме того, Милли Меджлис в первом чтении одобрил увеличение штрафов за выброс бытовых отходов мимо мусорных контейнеров и урн. Также был одобрен законопроект об увеличении размера штрафа за выбрасывание за борт судна мусора и иных предметов.

Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
12:40 3276
Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией
Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией видео; обновлено 15:10
15:10 2584
Евросоюз умирает
Евросоюз умирает новый поворот; все еще актуально
06:02 8903
Кремль о встрече Алиев-Путин-Пашинян: «Кое-кто не поддержал...»
Кремль о встрече Алиев-Путин-Пашинян: «Кое-кто не поддержал...»
14:03 3443
Путин вновь может приехать в Баку
Путин вновь может приехать в Баку
13:10 4597
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
12:14 6088
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну наш обзор
02:57 10654
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий
11:03 2887
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
06:56 4229
В Турции заявили об угрозе США из-за России
В Турции заявили об угрозе США из-за России
10:23 4316
Убит и глава штаба «Хезболлы»
Убит и глава штаба «Хезболлы» отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 3103

ЭТО ВАЖНО

Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
12:40 3276
Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией
Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией видео; обновлено 15:10
15:10 2584
Евросоюз умирает
Евросоюз умирает новый поворот; все еще актуально
06:02 8903
Кремль о встрече Алиев-Путин-Пашинян: «Кое-кто не поддержал...»
Кремль о встрече Алиев-Путин-Пашинян: «Кое-кто не поддержал...»
14:03 3443
Путин вновь может приехать в Баку
Путин вновь может приехать в Баку
13:10 4597
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
12:14 6088
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну наш обзор
02:57 10654
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий
11:03 2887
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
06:56 4229
В Турции заявили об угрозе США из-за России
В Турции заявили об угрозе США из-за России
10:23 4316
Убит и глава штаба «Хезболлы»
Убит и глава штаба «Хезболлы» отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 3103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться