USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией

видео; обновлено 15:10
15:10 2587

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном объявил о значительном росте товарооборота РФ и Армении, который в 2024 году может побить рекорд. Его слова приводит ТАСС.

«Товарооборот достиг в прошлом году $7,4 млрд, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив $8,3 млрд», - сказал глава российского государства.

«Если в таком темпе будем двигаться, это означает, что торговый оборот этого года может составить $14-16 млрд, это рекордный показатель», - отметил Путин.

Президент РФ также сообщил премьер-министру Армении, что ждет его на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября: «Надеюсь, это будет и полезно, и интересно».

Путин добавил, что на саммите БРИКС ожидается «много контактов»: «И двустороннюю проведем встречу, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе».

* * * 14:57

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Кремле. Одна из главных тем их переговоров – нормализация отношений между Баку и Ереваном. 

* * * 14:30

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Кремль, где запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
12:40 3282
Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией
Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией видео; обновлено 15:10
15:10 2588
Евросоюз умирает
Евросоюз умирает новый поворот; все еще актуально
06:02 8904
Кремль о встрече Алиев-Путин-Пашинян: «Кое-кто не поддержал...»
Кремль о встрече Алиев-Путин-Пашинян: «Кое-кто не поддержал...»
14:03 3445
Путин вновь может приехать в Баку
Путин вновь может приехать в Баку
13:10 4601
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
12:14 6090
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну наш обзор
02:57 10656
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий
11:03 2890
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
06:56 4229
В Турции заявили об угрозе США из-за России
В Турции заявили об угрозе США из-за России
10:23 4317
Убит и глава штаба «Хезболлы»
Убит и глава штаба «Хезболлы» отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 3103

ЭТО ВАЖНО

Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
12:40 3282
Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией
Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией видео; обновлено 15:10
15:10 2588
Евросоюз умирает
Евросоюз умирает новый поворот; все еще актуально
06:02 8904
Кремль о встрече Алиев-Путин-Пашинян: «Кое-кто не поддержал...»
Кремль о встрече Алиев-Путин-Пашинян: «Кое-кто не поддержал...»
14:03 3445
Путин вновь может приехать в Баку
Путин вновь может приехать в Баку
13:10 4601
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
Почему не состоялась встреча Алиев-Путин-Пашинян в Москве?
12:14 6090
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну
Армения закупает новые танки… и втягивает регион в войну наш обзор
02:57 10656
Какой мир для «вечной войны»?
Какой мир для «вечной войны»? наш комментарий
11:03 2890
Али Асадов поехал в Минск за экономикой
Али Асадов поехал в Минск за экономикой статья концептуальная
06:56 4229
В Турции заявили об угрозе США из-за России
В Турции заявили об угрозе США из-за России
10:23 4317
Убит и глава штаба «Хезболлы»
Убит и глава штаба «Хезболлы» отвечал за поставки оружия из Ирана
09:54 3103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться