Путин объявил о рекордном товарообороте России с Арменией

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном объявил о значительном росте товарооборота РФ и Армении, который в 2024 году может побить рекорд. Его слова приводит ТАСС.

«Товарооборот достиг в прошлом году $7,4 млрд, а в первом полугодии этого года вырос в 2,5 раза, превысив $8,3 млрд», - сказал глава российского государства.

«Если в таком темпе будем двигаться, это означает, что торговый оборот этого года может составить $14-16 млрд, это рекордный показатель», - отметил Путин.

Президент РФ также сообщил премьер-министру Армении, что ждет его на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября: «Надеюсь, это будет и полезно, и интересно».

Путин добавил, что на саммите БРИКС ожидается «много контактов»: «И двустороннюю проведем встречу, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе».