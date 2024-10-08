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Присужден Нобель по физике

14:35 1194

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2024 года стали американец Джон Хопфилд и британец Джеффри Хинтон. Премия присуждена за разработку методов, которые легли в основу современных принципов машинного обучения.

Согласно пресс-релизу Нобелевского комитета, Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая способна хранить и восстанавливать из данных изображения и другие типы шаблонов. Джеффри Хинтон изобрел метод, который помогает с идентификацией определенных элементов в изображениях.

Хинтон использовал сеть, разработанную его солауреатом, в качестве основы для создания новой нейронной сети — машины Больцмана. Она способна распознавать характерные элементы в заданном типе данных. Ее можно использовать для классификации изображений или создания новых примеров по шаблону, на котором она была обучена.

«Хотя компьютеры не умеют думать, машины теперь могут имитировать такие функции, как память и обучение. Лауреаты по физике этого года помогли сделать это возможным. Используя фундаментальные концепции и методы из физики, они разработали технологии, которые используют сетевые структуры для обработки информации», — отметили в Нобелевском комитете.

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