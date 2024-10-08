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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Удар по Харькову: много раненых

14:40 1056

Российские войска утром 8 октября нанесли ракетный удар по Харькову, сообщил глава города Игорь Терехов.

По его словам, ракеты попали по гражданскому предприятию. Разрушена инфраструктура в Индустриальном районе Харькова, сообщил начальник областной администрации Олег Синегубов. По какому объекту нанесли удар, не уточняется.

По последним данным, ранения получил 21 человек. Госпитализированы 17 пострадавших, в том числе 16-летний подросток, сообщил Терехов. Среди пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, рассказал Синегубов. Представители украинских властей отметили, что устанавливают тип вооружений, с помощью которых войска РФ нанесли удар.

В Минобороны РФ не комментировали удар по Харькову.

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