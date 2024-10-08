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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

«Серые волки» ждут «израильского террора»

15:06 1159

Сегодня на повестке дня стоит «не Бейрут, а Анкара», цель – «не Дамаск, Тегеран, Сана или Багдад, а Стамбул», заявил глава ультраправой Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели.

Он назвал правильным шагом проведение закрытого заседания парламента Турции по поводу действий Израиля.

«Следующий этап, следующая цель и конечный расчетный центр заговоров, ежедневно совершаемых на Ближнем Востоке, ракетных обстрелов, выстрелов, бомб, анархии и хаоса, - это Анатолия. В скрытой повестке израильского террора есть Турция», - заявил лидер партии.

Бахчели также подчеркнул, что «если Израиль попытается проводить явные или скрытые операции внутри Турции, то сильно пожалеет об этом».

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