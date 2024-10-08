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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Cына бен Ладена депортировали из Франции

15:15 675

Франция депортировала со своей территории Омара бен Ладена, сына основателя террористической группы "Аль-Каида" Осамы бен Ладена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Брюно Ретайло.

Отмечается, что Омар бен Ладен годами жил в деревне Домфорт, регион Нормандия (север Франции), где рисовал пейзажи. По данным местной еженедельной газеты Le Publicateur Libre, сын самого известного террориста привлек внимание французских властей из-за публикации в соцсети в день рождения своего отца.

"Мистер бен Ладен, который несколько лет жил в регионе Орн как муж британской гражданки, в 2023 году опубликовал в своих социальных сетях комментарии, которые прославляли терроризм", - сказал Ретайло.

По словам министра, бен Ладен уже был депортирован из Франции, и теперь ему запрещено возвращаться в эту страну. Когда именно и в какую страну был депортирован бен Ладен, не уточняется.

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