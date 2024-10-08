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Большой интерес к турецкому кино в Казахстане

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Отдел информации
15:18 466

При поддержке Министерства культуры и туризма Турции и генконсульства Турции, а также по инициативе Ассоциации Yerli Düşünce в Алматы стартовал фестиваль «9-я Неделя турецкого кино», который привлек большое число зрителей.

Как сообщает haqqin.az, церемония открытия прошла в кинотеатре Esentay Mall KinoPark 11 IMAX с показом фильма Son Akşam Yemeği, в главных ролях которого снялись Онур Туна и Пелин Акыл Алтан.

В церемонии принимали участие продюсер фильма Ахмет Селим Тунчер, главная героиня фильма Gecenin Nakaratı Дуйгу Мерджан, а также турецкие депутаты, продюсеры и режиссеры. На мероприятии присутствовал и генеральный директор департамента кино Министерства культуры и туризма Турции Бирол Гювен, подчеркнувший в своей речи важность культурного влияния турецкого кино в Казахстане.

Неделя турецкого кино направлена на укрепление культурных связей между Турцией и Казахстаном. Фильмы известных режиссеров, удостоенные наград, а также популярные ленты были встречены алматинской аудиторией с большим интересом.

Среди них — Son Akşam Yemeği, Gecenin Nakaratı, Nefes – Yer Eksi İki, Hayatla Barış и анимационный фильм Rafadan Tayfa 4 – Hayrimatör. После показов зрители получили возможность пообщаться с актерами и задать интересующие их вопросы.

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