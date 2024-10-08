Большой интерес к турецкому кино в Казахстане

При поддержке Министерства культуры и туризма Турции и генконсульства Турции, а также по инициативе Ассоциации Yerli Düşünce в Алматы стартовал фестиваль «9-я Неделя турецкого кино», который привлек большое число зрителей.

Как сообщает haqqin.az, церемония открытия прошла в кинотеатре Esentay Mall KinoPark 11 IMAX с показом фильма Son Akşam Yemeği, в главных ролях которого снялись Онур Туна и Пелин Акыл Алтан.