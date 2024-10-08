Клан Берлускони хочет вернуться к управлению Италией

Интерес к политике они начали активно проявлять по мере нарастания противоречий внутри правящей коалиции под руководством премьера Джорджи Мелони. Семья Берлускони с июля регулярно консультируется с действующим министром иностранных дел Антонио Таяни и Джанни Леттой, бывшим секретарем правительства страны при Берлускони, которого некогда считали серым кардиналом Италии.

Старшие дети бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, Марина и Пьер Сильвио, обсуждают свои политические амбиции с советниками и партнерами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Дети Берлускони делятся своими взглядами на экономику, свою бизнес-империю и перспективы политической партии Forza Italia («Вперед, Италия»), которую возглавлял их отец. По сведениям агентства, они обсуждают омоложение стареющих рядов партии и обсуждают, как бросить вызов старшему партнеру по коалиции — партии Мелони «Братья Италии».

«Берлускони готовятся. Если Мелони окажется в кризисе и появится вакуум власти, мы даже увидим, как кто-то из них выходит на бой», — полагает заведующий кафедрой политики университета LUISS в Риме Джованни Орсина.

Сильвио Берлускони возглавлял правительство Италии на протяжении четырех сроков, с 1994 по 2011 год. Он ушел в отставку после серии скандалов и судебного преследования. Летом 2023 года политик умер на 87-м году жизни.