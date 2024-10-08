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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Лавров поинтересовался, есть ли в Армении квадроберы

15:32 1243

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи поинтересовался у главы МИД Армении Арарата Мирзояна, «есть ли в республике квадроберы».

Квадроберы – это дети и подростки, которые носят маски животных, хвосты и перчатки в виде лапок. Они бегают на четвереньках, изображая движения и повадки животных.

«У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят, как животные», - посмеялся Лавров.

Мирзоян подтвердил, что знает о движении квадроберов, назвав его новым. В свою очередь, посол Армении в РФ рассказал, что в Европе квадроберы уже определяют себя «как гендер».

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