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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Лавров потребовал отменить все санкции в обмен на завершение войны

15:50 653

Россия готова завершить войну в Украине в обмен на снятие всех санкций, которые были наложены на страну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Newsweek.

Он также напомнил о других требованиях президента РФ Владимира Путина к Киеву. В частности, о полном выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и признании этих регионов российскими. Кроме того, Путин требовал закрепления внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также демилитаризации и денацификации страны.

«Киев ответил на это заявление вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа. Его покровители — США и другие страны НАТО — стремятся нанести стратегическое поражение России. В этих условиях у нас нет иного выбора, кроме как продолжать нашу спецоперацию до тех пор, пока угрозы со стороны Украины не будут устранены», — сказал Лавров.

По его словам, война против Украины для России является «защитой своего народа и жизненно важных интересов безопасности». При этом он пожаловался, что каждый раз, когда Москва заключает устраивающее всех соглашение, «Киев и его хозяева отступают».

В пример он привел Минские соглашения, одобренные Советом Безопасности ООН, а также парафированный в Стамбуле в конце марта 2022 года мирный договор.

«Восстановление мира не входит в планы нашего противника. [Президент Украины Владимир] Зеленский не отменил свой указ о запрете переговоров с Москвой. Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают политическую, военную и финансовую поддержку Киеву, чтобы война продолжалась», — сказал Лавров. Он напомнил, что обсуждается разрешение ВСУ бить западными ракетами большой дальности вглубь российской территории.

«Игра с огнем таким образом может привести к опасным последствиям. Как заявил президент Путин, мы примем адекватные решения, исходя из нашего понимания угроз со стороны Запада. Выводы делать вам», - добавил Лавров.

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