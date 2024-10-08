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Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

Лукашенко о нападении Украины

16:06 1990

Военное вторжение в Беларусь приведет «к краху в военном отношении» Украины. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 октября в Кремле, отвечая на вопросы журналистов.

Лукашенко спросили о том, как он относится к тому, что «некоторые горячие головы» в Украине призывают идти на Беларусь. Президент ответил: «Никто из серьезных людей в Украине, даже на уровне президента (Владимира) Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху в военном отношении властей в Киеве».

Белорусский президент также сообщил, что Минск поддерживает «минимальные контакты» с Киевом, которые помогают россиянам обменивать военнопленных.

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