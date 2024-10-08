Великобритания ввела санкции против войск радиационной, химической и биологической защиты (РЗБЗ) Вооруженных сил РФ и их начальника генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Это следует из сообщения на сайте британского правительства.

В обосновании санкций говорится, что они были введены из-за применения РХБЗ «варварского химического оружия» в Украине — хлорпикрина. Однако где и когда он был использован, не уточняется.

В свою очередь, Кириллова британское правительство назвало «рупором кремлевской дезинформации, который распространял ложь, чтобы скрыть позорное и опасное поведение России». Лондон утверждает, что российский генерал-лейтенант несет ответственность за содействие «запрещенной деятельности, связанной с химическим оружием».

Введенные Лондоном ограничения подразумевают запрет на въезд, а также заморозку активов на территории Великобритании, если они будут обнаружены.

Кириллов в ходе войны неоднократно обвинял Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении химического оружия. В октябре он заявил, что украинская армия использовала химоружие, произведенное на Западе, в городе Судже Курской области. По его словам, ВСУ били кассетными боеприпасами DM-105 калибра 155 мм, которые содержали хлор, а также отравляющие вещества удушающего действия.

В 2022 году Кириллов сообщил о «курируемых США» биолабораториях в Украине, в которых «американские заказчики» собирались сделать комаров переносчиками желтой лихорадки, а также лихорадок денге и Зика. Позднее Кириллов предупреждал, что комары-переносчики вирусов находятся на «высоком техническом уровне готовности» к применению против российской армии.