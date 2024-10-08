Минздравы ОТГ приняли совместный документ

На IV заседании министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшем в городе Шуша, принят итоговый документ – Совместная декларация.

В документе отражены такие направления, как утверждение Плана действий на 2024 год Рабочей группы ОТГ по сотрудничеству в области здравоохранения, создание Единого медицинского научного пространства стран-членов и наблюдателей ОТГ, проведение совместных научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования.

Помимо этого, в Декларации отмечена важность трансграничного обмена медицинскими данными о здоровье пациентов с разработкой Единых стандартов цифрового здравоохранения в рамках Организации в соответствии с национальным законодательством стран-членов и наблюдателей ОТГ. Также указана значимость подписанного «Протокола о намерениях по созданию системы Türktransplant» и меморандумов о взаимопонимании между высшими медицинскими учебными заведениями и центрами стран-членов и наблюдателей Организации.

По итогам IV заседания министров здравоохранения стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств принято решение, что очередное заседание министров здравоохранения Организации состоится в Казахстане.