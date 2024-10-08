В Иране за два дня казнили 30 человек
17:18 871
В Иране за два дня (2-3 октября) в различных тюрьмах казнены 30 приговоренных, включая трех женщин.
Как сообщают оппозиционные иранские СМИ, на 37-й неделе кампании "Вторник без казни" в 22 тюрьмах Ирана проходит акция голодовки.
Приговоренный к смертной казни Махмуд Дехмарде умер от сердечного приступа в тюрьме Забул.
За 6 месяцев текущего года по иранскому календарю (апрель-сентябрь) в Иране казнены около 450 заключенных.
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