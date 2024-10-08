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Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

В Иране за два дня казнили 30 человек

17:18 871

В Иране за два дня (2-3 октября) в различных тюрьмах казнены 30 приговоренных, включая трех женщин.

Как сообщают оппозиционные иранские СМИ, на 37-й неделе кампании "Вторник без казни" в 22 тюрьмах Ирана проходит акция голодовки.

Приговоренный к смертной казни Махмуд Дехмарде умер от сердечного приступа в тюрьме Забул.

За 6 месяцев текущего года по иранскому календарю (апрель-сентябрь) в Иране казнены около 450 заключенных.

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