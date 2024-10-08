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Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

Путин: «Лачин станет столицей»

17:31 1785

Азербайджанский город Лачин станет культурной столицей СНГ в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе во вторник в Москве.

«Каждый год мы выбираем культурную столицу Содружества, которая становится центром проведения ярких, творческих и гуманитарных мероприятий, привлекающих живой интерес граждан всех наших стран. Сейчас это Самарканд. В следующем году в соответствии с предложенным проектом решения эстафету примет азербайджанский Лачин», - сказал Путин.

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