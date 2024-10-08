Украинцы и молдаване задержали «идеолога русского мира»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с правоохранителями Молдовы задержали одного из идеологов «русского мира» и военной агрессии РФ Дмитрия Чистилина. Он был помощником экс-советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, который являлся сторонником аннексии восточных областей Украины.

Чистилин готовил для Кремля аналитические материалы, в которых обосновывал необходимость вторжения в Украину, а также продвигал интересы Кремля за границей, оказывал содействие российским спецслужбам.

Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией.