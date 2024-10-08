Лукашенко призвал вернуть Украину, Молдову и Грузию в «семью»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Москве выступил за восстановление «семьи СНГ» в ее прежнем составе, пишут белорусские СМИ.

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени», - заявил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, «странам нужно дорожить тем, что они имеют в Содружестве».

«Все, кто не оторвался от нашего Содружества, сегодня показывают приличные результаты. Не потеряли управления своей страной, остаются полноценными субъектами международных отношений», - сказал белорусский лидер.