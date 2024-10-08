Заявления Ильхама Алиева в Москве
В Москве проходит заседание Совета глав государств СНГ в узком составе. В заседании принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава государства выступил на заседании.
В начале своего выступления президент Азербайджана поздравил президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения, пожелал «доброго здоровья, благополучия, а дружественному народу России – новых успехов и достижений».
Глава государства напомнил недавний государственный визит президента РФ в Азербайджан, который «еще раз подтвердил союзнический характер российско-азербайджанских отношений. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет служить делу поступательного развития наших отношений в будущем».
Президент Алиев сказал в своей речи, что, «согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, город Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году. Лачин - один из городов Азербайджана, который на протяжении почти 30 лет находился под оккупацией Армении и был почти полностью разрушен. Сегодня город Лачин уже восстановлен. Здесь началась новая жизнь, вернулись бывшие вынужденные переселенцы. Объявление Лачина культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом».
Глава государства также сказал, что в 2025 году в Азербайджане будут проведены III Игры СНГ. Спортивной столицей станет город Гянджа. Соревнования также пройдут более чем в 10 городах Азербайджана.
«Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Беларусь с успешным проведением II Игр СНГ. Опыт наших белорусских друзей и братьев будет очень полезен для нас в деле подготовки и проведения этого важного спортивного события. Через месяц Баку примет крупнейшее международное мероприятие – климатическую конференцию СОР29. Мы рассматриваем единогласное решение около 200 стран о проведении конференции в Баку как знак уважения всего мирового сообщества к Азербайджану», - сказал президент Алиев.
Президент Азербайджана заявил, что на заседании «будет принято обращение глав государств СНГ в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне».
«Азербайджан внес весомый вклад в нашу общую победу. При общей численности населения Азербайджана в тот период в 3 миллиона 400 тысяч человек на фронт ушло около 700 тысяч. На полях сражений погибло более 350 тысяч. 130 уроженцев Азербайджана получили звание Героя Советского Союза. В годы войны нефтяники Азербайджана поставляли на фронт более 80 процентов нефти и нефтепродуктов, 96 процентов масел для военной техники. Все это было произведено в тот период в Азербайджане – проценты к общему производству указанных продуктов в тот период в СССР. В Азербайджане производилось более 130 видов вооружения, боеприпасов и техники, в том числе знаменитые «Катюши», истребители Як-3. В Баку функционировал 41 военный госпиталь, где прошли лечение 440 тысяч раненых. В марте 1942 года воины Азербайджанской 416-й стрелковой дивизии, также известной как Таганрогская, приняли присягу и начали свой боевой путь на Северном Кавказе, который завершили в Берлине. 21 апреля 1945 года 416-я Азербайджанская стрелковая дивизия одна из первых ворвалась на окраины Берлина. 2 мая бойцы дивизии под командованием полковника Рашида Меджидова водрузили Знамя Победы над Бранденбургскими воротами. Наш общий праздник Победы 9 Мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ. Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение и будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления нашего взаимодействия», - сказал президент Ильхам Алиев.