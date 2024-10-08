Заявления Ильхама Алиева в Москве

Глава государства напомнил недавний государственный визит президента РФ в Азербайджан, который «еще раз подтвердил союзнический характер российско-азербайджанских отношений. Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет служить делу поступательного развития наших отношений в будущем».

Президент Алиев сказал в своей речи, что, «согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ, город Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана объявлен культурной столицей СНГ в 2025 году. Лачин - один из городов Азербайджана, который на протяжении почти 30 лет находился под оккупацией Армении и был почти полностью разрушен. Сегодня город Лачин уже восстановлен. Здесь началась новая жизнь, вернулись бывшие вынужденные переселенцы. Объявление Лачина культурной столицей СНГ воспринято с большой благодарностью как лачинцами, так и всем азербайджанским народом».

Глава государства также сказал, что в 2025 году в Азербайджане будут проведены III Игры СНГ. Спортивной столицей станет город Гянджа. Соревнования также пройдут более чем в 10 городах Азербайджана.

«Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Беларусь с успешным проведением II Игр СНГ. Опыт наших белорусских друзей и братьев будет очень полезен для нас в деле подготовки и проведения этого важного спортивного события. Через месяц Баку примет крупнейшее международное мероприятие – климатическую конференцию СОР29. Мы рассматриваем единогласное решение около 200 стран о проведении конференции в Баку как знак уважения всего мирового сообщества к Азербайджану», - сказал президент Алиев.