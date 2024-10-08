Пашинян отступил: российские войска занимают границу с Ираном и Турцией
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двусторонней встречи в Москве договорились, что с 1 января 2025 года вместе с российскими пограничниками в охране границы с Ираном и Турцией также будут принимать участие военнослужащие погранслужбы Армении. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян.
«В ходе встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, что с 1 января 2025 года в охране государственной границы Армения - Иран и Армения - Турция будут участвовать также пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения», - сообщила она.
По словам Багдасарян, российские пограничники с 1 января 2025 года перестанут нести службу на контрольно-пропускном пункте на армяно-иранской границе - их заменят пограничники СНБ Армении.
Премьер-министр Армении положительно оценил итоги встречи с президентом России, сообщила Багдасарян. По ее словам, стороны обсудили широкий круг вопросов и достигли конкретных договоренностей в сферах энергетики, образования и гуманитарного сотрудничества.
Кроме того, премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу риторики, используемой рядом российских должностных лиц при обсуждении региональных вопросов. Пашинян заявил, что позиция правительства Армении по вопросам региональных коммуникаций остается неизменной как в публичных, так и закрытых обсуждениях.