Пашинян отступил: российские войска занимают границу с Ираном и Турцией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двусторонней встречи в Москве договорились, что с 1 января 2025 года вместе с российскими пограничниками в охране границы с Ираном и Турцией также будут принимать участие военнослужащие погранслужбы Армении. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пашиняна Назели Багдасарян.

«В ходе встречи премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность о том, что с 1 января 2025 года в охране государственной границы Армения - Иран и Армения - Турция будут участвовать также пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения», - сообщила она.