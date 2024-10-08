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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Ликвидирован очередной главарь ИГИЛ

18:34 709

Иракские силы безопасности ликвидировали одного из главарей террористической группировки «Исламское государство», действовавшей в провинции Салах-эд-Дин. Об этом сообщило иракское агентство INA.

Согласно заявлению Объединенного оперативного командования, «после проведенной атаки иракских ВВС в одном из районов Салах-эд-Дина было обнаружено четыре тела террористов, входивших в состав ИГ». В процессе идентификации тел выяснилось, что один из убитых - Абу Омар аль-Курейши, который «среди сторонников ИГ именовался как «губернатор провинции Салах-эд-Дин».

В ходе наземной операции, последовавшей после авианалета на логово боевиков, на месте, где скрывались аль-Курейши и несколько боевиков, было обнаружено «три пояса смертника, несколько единиц стрелкового оружия и боеприпасов, приборы ночного видения».

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