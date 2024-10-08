Пашинян Азербайджану: Армения готова...

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в этом месяце, и это официальная позиция страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании совета глав государств СНГ в узком формате в Москве.

Он вновь предложил подписать уже согласованные пункты и оставить обсуждение нерешенных вопросов на будущее.

По словам Пашиняна, Конституционный суд Армении недавно одобрил регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном, подчеркнув важность этого решения.

Премьер Армении также заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана договорились об активизации работ по завершению согласования проекта мирного договора.