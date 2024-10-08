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Вслед за Байденом и Блинкен отменил поездку на «Рамштайн»

обновлено 01:35
01:35 1624

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отменил поездку в Германию, где должно состояться заседание в формате «Рамштайн». Ранее аналогичное решение принял президент США Джо Байден.

«Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана «Милтон» президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу», – заявил журналистам представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Он отметил, что к американской делегации планировал присоединиться и госсекретарь Энтони Блинкен. Однако он также отложил свой визит.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Байдена отложить свою поездку. По его словам, он ожидает переноса визита. Когда именно он состоится, пока неизвестно, пишет Reuters.

* * * 8 октября 19:14

Президент США Джо Байден перенес на более поздний срок вылет в ФРГ, так как решил лично проследить за подготовкой к приближающемуся к Флориде урагану «Милтон», сообщает во вторник Белый дом.

«Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана «Милтон», президент Байден откладывает поездку в Германию и Анголу, чтобы проследить за подготовкой и мерами реагирования на него», - говорится в опубликованном во вторник сообщении администрации.

В нем не уточняется, на какую дату переносится отлет Байдена в Германию. Изначально планировалось, что президент вылетит из США 10 октября: сначала в ФРГ, а затем – в Анголу. Ожидалось, что его поездка продлится до 15 октября. В Германии у Байдена запланировано участие во встрече контактной группы по Украине. Основной день на этой встрече – 12 октября.

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