Вслед за Байденом и Блинкен отменил поездку на «Рамштайн»

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отменил поездку в Германию, где должно состояться заседание в формате «Рамштайн». Ранее аналогичное решение принял президент США Джо Байден.

«Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана «Милтон» президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу», – заявил журналистам представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

Он отметил, что к американской делегации планировал присоединиться и госсекретарь Энтони Блинкен. Однако он также отложил свой визит.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Байдена отложить свою поездку. По его словам, он ожидает переноса визита. Когда именно он состоится, пока неизвестно, пишет Reuters.