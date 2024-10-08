В Ереване закрывают бизнес сирийских армян

Как сообщили армянские СМИ, этот торговый ряд известен как «рынок Алеппо», так как там торгуют в основном сирийские армяне. Сотрудники и владельцы магазинчиков сообщают, что не были проинформированы об их закрытии. Приставы установили пломбы на дверях торговых точек, а хозяйствующим субъектам пришлось извлекать товары и складывать их прямо в «подземке».

Последние утверждают, что причиной создавшейся ситуации стали разногласия между владельцем данной территории и руководством Ереванского метрополитена. Дело находится в суде, однако, в чем именно заключается проблема, не ясно.

«Рынок Алеппо» был открыт сирийскими армянами после того, как они репатриировались в Армению в связи с гражданской войной в Сирии.