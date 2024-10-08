Офис Зеленского: Второго саммита мира в ноябре не будет

Второй саммит мира по Украине не состоится в ноябре, как ранее планировалось, заявила советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривна.

«В ноябре второй саммит мира не состоится. Но всё для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита», — заявила Заривна.