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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Офис Зеленского: Второго саммита мира в ноябре не будет

19:56 245

Второй саммит мира по Украине не состоится в ноябре, как ранее планировалось, заявила советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривна.

«В ноябре второй саммит мира не состоится. Но всё для его подготовки уже должно быть готово. Пока что проходят тематические конференции по каждому пункту формулы, которые заканчиваются принятием коммюнике. Основные положения этих коммюнике станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита», — заявила Заривна.

Также она опубликовала пост на эту тему в своем телеграм-канале: «Относительно второго саммита мира, подготовка к которому продолжается. Должна дать разъяснение. В октябре состоится ряд тематических конференций по пунктам формулы мира. Последняя подобная конференция пройдет 30-31 октября. Вопрос даты проведения второго саммита будет решаться после завершения тематических конференций», - сказано в публикации.

СМИ сообщали, что украинские власти хотели организовать вторую мирную конференцию до президентских выборов в США в ноябре. В отличие от первого саммита, который прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, в этот раз планировалось пригласить Россию. При этом в российском МИДе исключали участие в мероприятии.

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