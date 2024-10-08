Пашинян о дороге из Азербайджана в Нахчыван

Армения готова предоставить Азербайджану транспортный маршрут в Нахчыван на тех же условиях, на которых его предоставляет Иран, заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании Совета глав стран СНГ в Москве в расширенном составе.

Пашинян, слова которого приводят армянские СМИ, сказал, что Армения готова обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс по своей территории из Грузии в Иран, из Турции в Азербайджан и в обратном направлении, и далее. Он также отметил, что Ереван готов обеспечить проезд транспорта, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

«…Армения хочет открытия региональных коммуникаций, и мы готовы предоставить транспортное сообщение по своей территории на тех условиях, на которых предоставляет ИРИ», - сказал армянский премьер.

Он добавил, что Ереван готов пойти на некоторые упрощения процедур контроля прохождения границ в рамках уважения принципов обоюдности, равенства, соблюдения суверенитета и юрисдикции сторон. Армения готова полностью обеспечить безопасность прохождения грузов, транспортных средств и людей по своей территории, уверяет Пашинян.