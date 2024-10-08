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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Алиев и Пашинян перекинулись репликами

20:16 3855

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян неформально пообщались во время подписания документов на саммите лидеров стран СНГ, который проходит в Москве.

По итогам саммита был подписан пакет документов, в том числе Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

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