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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

Казахстан приветствует «взаимные шаги Азербайджана и Армении»

20:22 566

Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, которые ведут к подписанию мирного договора между этими государствами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров СНГ в узком формате в Москве.

«Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии», - привели в пресс-службе Токаева слова главы государства.

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