Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, которые ведут к подписанию мирного договора между этими государствами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите лидеров СНГ в узком формате в Москве.

«Казахстан приветствует взаимные шаги Азербайджана и Армении, нацеленные на заключение мирного договора. Мы также с удовлетворением отмечаем существенный прогресс в завершении юридического оформления отдельных участков межгосударственных границ в регионе Центральной Азии», - привели в пресс-службе Токаева слова главы государства.