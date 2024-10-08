Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?

«Командующий иранскими силами «Кудс» Исмаил Каани здоров, чувствует себя хорошо и продолжает работать». Это утверждает его заместитель Ирадж Масджеди. И рукопожатие у него крепкое, добавили бы пропагандисты. Судя по всему, командующему «Аль-Кудс» в последние дни крупно повезло – он не попал в список тех, кого израильтяне расстреливают словно мишени в тире. Но особой радости по этому поводу он вряд ли испытывает, поскольку уже очевидно, что он внесен в лонг-лист тех, кого «Моссад» считает своими целями. Раньше хоть какие-то правила действовали – руководитель государственных спецслужб является лицом неприкосновенным. И как-бы не досаждал американцам и израильтянам тот же Касем Сулеймани – они его не трогали. А если и готовили на него покушения – то только через третьих лиц, которые порой даже и не знали, разведка какой страны пытается подписать их на эту операцию.

Личным приказом Дональд Трамп отменил это правило – и Сулеймани тут же был ликвидирован, а все остальные, кто пытался использовать его опыт в качестве личного примера, – сделали соответствующие выводы. Но нужно сказать, что практика не получила широкого распространения. Даже для израильтян подобные операции против генералов КСИР – скорее, не правило, а своего рода побочный результат. Оказался высокий иранский чин не в том месте, не в то время, да еще в подозрительной компании каких-либо прокси – тогда ударим. Целенаправленно же охотится за ним – особого смысла нет, ибо – чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Да и потом, не только в этих самых непредсказуемых последствиях дело. Здесь вопрос чистого прагматизма. Генерал спецслужб – как ни крути, а госчиновник, человек-функция, то есть – случись что, вполне заменяемая другой кандидатурой. Генералитет лучше всего ликвидировать накануне большой войны, причем – делать это одномоментно и масштабно, как это было сделано в случае с «Хезболлой».

Тогда это будет иметь серьезный эффект. А выбивать генералов по одному, да еще и на протяжении значительного промежутка времени – нет никакого смысла. Тут и вероятность ответных мер повышается, и особого ущерба не нанесешь. А главное – это как раз тот случай, когда в эту игру можно играть вдвоем – и тогда страшно представить, какая карусель завертится. Иранские спецслужбы «протекают» как сито, а уровень проникновения в них израильской агентуры высок как никогда, достаточно вспомнить случай с ликвидацией шейха Насраллы, когда начальником отдела по борьбе с израильском шпионажем, прикомандированным к «Хезболле», оказался офицер КСИР, завербованный Израилем. Поэтому, для «Моссад», как представляется, не составляет большого труда получить информацию о текущем местонахождении Исмаила Каани, его заместителей и графике их передвижений – и нанести удар. Но в том и дело, что им пока это не нужно. Их первоочередная задача на сегодняшний день – выбить командный состав иранских прокси, от Сирии и Ливана до Ирака и Йемена, разрушить идущие из Тегерана логистические цепочки снабжения их оружием.