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Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?

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Юлия Медведева, специально для haqqin.az
20:28 1942

«Командующий иранскими силами «Кудс» Исмаил Каани здоров, чувствует себя хорошо и продолжает работать». Это утверждает его заместитель Ирадж Масджеди.

И рукопожатие у него крепкое, добавили бы пропагандисты. Судя по всему, командующему «Аль-Кудс» в последние дни крупно повезло – он не попал в список тех, кого израильтяне расстреливают словно мишени в тире. Но особой радости по этому поводу он вряд ли испытывает, поскольку уже очевидно, что он внесен в лонг-лист тех, кого «Моссад» считает своими целями.

Раньше хоть какие-то правила действовали – руководитель государственных спецслужб является лицом неприкосновенным. И как-бы не досаждал американцам и израильтянам тот же Касем Сулеймани – они его не трогали. А если и готовили на него покушения – то только через третьих лиц, которые порой даже и не знали, разведка какой страны пытается подписать их на эту операцию.

Так что Исмаил Каани пока может чувствовать себя в безопасности. Но только пока, потому что неизвестно, когда в Израиле решат, что пришло его время

Личным приказом Дональд Трамп отменил это правило – и Сулеймани тут же был ликвидирован, а все остальные, кто пытался использовать его опыт в качестве личного примера, – сделали соответствующие выводы.

Но нужно сказать, что практика не получила широкого распространения. Даже для израильтян подобные операции против генералов КСИР – скорее, не правило, а своего рода побочный результат. Оказался высокий иранский чин не в том месте, не в то время, да еще в подозрительной компании каких-либо прокси – тогда ударим. Целенаправленно же охотится за ним – особого смысла нет, ибо – чревато самыми непредсказуемыми последствиями.

Да и потом, не только в этих самых непредсказуемых последствиях дело. Здесь вопрос чистого прагматизма. Генерал спецслужб – как ни крути, а госчиновник, человек-функция, то есть – случись что, вполне заменяемая другой кандидатурой. Генералитет лучше всего ликвидировать накануне большой войны, причем – делать это одномоментно и масштабно, как это было сделано в случае с «Хезболлой».

И как-бы не досаждал американцам и израильтянам тот же Касем Сулеймани – они его не трогали. А если и готовили на него покушения – то только через третьих лиц

Тогда это будет иметь серьезный эффект. А выбивать генералов по одному, да еще и на протяжении значительного промежутка времени – нет никакого смысла. Тут и вероятность ответных мер повышается, и особого ущерба не нанесешь. А главное – это как раз тот случай, когда в эту игру можно играть вдвоем – и тогда страшно представить, какая карусель завертится.

Иранские спецслужбы «протекают» как сито, а уровень проникновения в них израильской агентуры высок как никогда, достаточно вспомнить случай с ликвидацией шейха Насраллы, когда начальником отдела по борьбе с израильском шпионажем, прикомандированным к «Хезболле», оказался офицер КСИР, завербованный Израилем. Поэтому, для «Моссад», как представляется, не составляет большого труда получить информацию о текущем местонахождении Исмаила Каани, его заместителей и графике их передвижений – и нанести удар.

Но в том и дело, что им пока это не нужно. Их первоочередная задача на сегодняшний день – выбить командный состав иранских прокси, от Сирии и Ливана до Ирака и Йемена, разрушить идущие из Тегерана логистические цепочки снабжения их оружием.

Иранские спецслужбы «протекают» как сито, а уровень проникновения в них израильской агентуры высок как никогда, достаточно вспомнить случай с ликвидацией шейха Насраллы

Если в результате этих атак погибнут офицеры КСИР, отвечающие за подобные операции, – израильтяне добавят себе плюс за организацию, но ставить перед собой такой итог как конечную цель – вряд ли будут, нецелесообразно.

Так что Исмаил Каани пока может чувствовать себя в безопасности. Но только пока, потому что неизвестно, когда в Израиле решат, что пришло его время. Израильская разведка объявила решительный бой без правил всем противникам из числа иранских прокси и их партнерам по этому «бизнесу». И приглашает к сотрудничеству в этой операции всех своих западных союзников и ближневосточных симпатизантов, для которых КСИР и иранские прокси – тоже угроза.

Трудно сказать, по кому они нанесут следующий удар, но в том, что это будет кровавая схватка, – сомневаться не приходится. А как это будет обставлено: ликвидация вовремя секретного совещания с кем-то из партнеров или покушение группы третьих лиц – это уже детали.

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