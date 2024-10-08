В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
В узком формате заседания лидеров стран СНГ состоялся содержательный разговор по вопросам скорейшего урегулирования на Южном Кавказе, заявил на брифинге по итогам саммита глав государств СНГ исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
«Все главы государств - хочу особо подчеркнуть это - пожелали им, как можно скорее, прийти к взаимному согласию. Порадовало то, что сами руководители обоих государств также высказали, по крайней мере, достаточно оптимистичные прогнозы о том, что мирный договор не заставит себя ждать. Никто, конечно, конкретных сроков не называл: вы понимаете, что дело это сложное. Но у всех на заседании была выражена надежда на то, что мирный процесс завершится в ближайшее время», - цитируют российские СМИ исполнительного секретаря СНГ.
По словам Лебедева, все участники встречи высказали надежду на то, что подписание договора значительно улучшит ситуацию на Южном Кавказе и будет способствовать активизации экономического сотрудничества, в том числе за пределами региона. Благодаря этому открываются широкие возможности для расширения и активизации экономического сотрудничества, открываются транспортные коридоры, что очень важно, добавил он.