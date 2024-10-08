В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна

«Все главы государств - хочу особо подчеркнуть это - пожелали им, как можно скорее, прийти к взаимному согласию. Порадовало то, что сами руководители обоих государств также высказали, по крайней мере, достаточно оптимистичные прогнозы о том, что мирный договор не заставит себя ждать. Никто, конечно, конкретных сроков не называл: вы понимаете, что дело это сложное. Но у всех на заседании была выражена надежда на то, что мирный процесс завершится в ближайшее время», - цитируют российские СМИ исполнительного секретаря СНГ.

По словам Лебедева, все участники встречи высказали надежду на то, что подписание договора значительно улучшит ситуацию на Южном Кавказе и будет способствовать активизации экономического сотрудничества, в том числе за пределами региона. Благодаря этому открываются широкие возможности для расширения и активизации экономического сотрудничества, открываются транспортные коридоры, что очень важно, добавил он.