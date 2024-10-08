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Переговоры Алиева и Путина в Москве
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Переговоры Алиева и Путина в Москве

В Иране угрожают странам, помогавшим Израилю

20:40 1257

Иран даст «сокрушительный ответ» странам, которые оказали Израилю помощь в отражении недавней ракетной атаки Тегерана по израильской территории. Об этом заявил председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Азизи.

«Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа, и они получат сокрушительный ответ в назначенное время», - сказал иранский депутат в комментарии иранскому порталу RoozPlus.

По информации портала, Азизи имел в виду страны Запада, в том числе Великобританию.

Депутат уверяет, что усилия израильских союзников оказались безуспешными, они «не смогли остановить операцию и помешать достижению ее целей».

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