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Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана

20:45 1009

Россия не лезет в дела Азербайджана и Армении, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Песков напомнил, что, согласно формату Содружества Независимых Государств (СНГ), лидеры стран всегда сидят за одним столом, но это не говорит в участии Москвы в делах Баку и Еревана. «Они продолжают свой диалог так или иначе в рамках СНГ. Но остальное — двусторонние отношения — это уже не наша, это их суверенная прерогатива», — уточнил Песков.

При этом российская сторона находится в диалоге с обеими странами, добавил пресс-секретарь президента РФ.

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