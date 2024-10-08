USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы

20:52 772

Израильские военные ликвидировали в Ливане уже двух преемников убитого ранее генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к ливанскому народу. Текст распространила канцелярия главы правительства.

«Мы ослабили возможности «Хезболлы», уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня «Хезболла» слабее, чем была в течение многих лет», - сказал Нетаньяху.

Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Визит на грани срыва. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Визит на грани срыва. Американцы в шоке
22:04 117
Израиль ударил по зданию вблизи посольства Ирана
Израиль ударил по зданию вблизи посольства Ирана видео
21:49 460
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани? горячая тема
20:28 1949
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Переговоры Алиева и Путина в Москве все еще актуально
13:55 9111
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
21:42 992
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
21:16 380
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
20:52 773
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
20:45 1010
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен главная тема
19:40 5101
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
20:31 1328
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
12:40 5074

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Визит на грани срыва. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Визит на грани срыва. Американцы в шоке
22:04 117
Израиль ударил по зданию вблизи посольства Ирана
Израиль ударил по зданию вблизи посольства Ирана видео
21:49 460
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани? горячая тема
20:28 1949
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Переговоры Алиева и Путина в Москве все еще актуально
13:55 9111
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
21:42 992
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
21:16 380
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
20:52 773
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
20:45 1010
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен главная тема
19:40 5101
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
20:31 1328
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
12:40 5074
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться