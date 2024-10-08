Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы

Израильские военные ликвидировали в Ливане уже двух преемников убитого ранее генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к ливанскому народу. Текст распространила канцелярия главы правительства.

«Мы ослабили возможности «Хезболлы», уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, его преемника и преемника преемника. Сегодня «Хезболла» слабее, чем была в течение многих лет», - сказал Нетаньяху.