USD 1.7000
EUR 1.8675
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина в Москве

Флаг Израиля подняли над поселком в Ливане

21:04 568

Израильский флаг поднят в поселке Марун-ар-Рас на юге Ливана. Фотокадры, запечатлевшие бело-сине-белое полотно со звездой Давида, развевающееся над разрушенными зданиями в этом населенном пункте, показал в прямом эфире 12-й канал израильского телевидения.

По оценке телеканала, это указывает на то, что действующие в этом районе израильские военные установили контроль над поселком. 12-й канал отмечает, что со стороны находящегося на возвышенности Марун-эр-Раса ранее продолжительное время велись обстрелы в сторону приграничных населенных пунктов на севере Израиля.

За несколько часов до этого пресс-служба израильской армии сообщила, что военные установили оперативный контроль над военным объектом организации «Хезболла» в Марун-эр-Расе.

Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Визит на грани срыва. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Визит на грани срыва. Американцы в шоке
22:04 122
Израиль ударил по зданию вблизи посольства Ирана
Израиль ударил по зданию вблизи посольства Ирана видео
21:49 465
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани? горячая тема
20:28 1951
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Переговоры Алиева и Путина в Москве все еще актуально
13:55 9112
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
21:42 996
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
21:16 381
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
20:52 773
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
20:45 1011
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен главная тема
19:40 5105
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
20:31 1328
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
12:40 5074

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Визит на грани срыва. Американцы в шоке
Нетаньяху запретил Галанту лететь в США. Визит на грани срыва. Американцы в шоке
22:04 122
Израиль ударил по зданию вблизи посольства Ирана
Израиль ударил по зданию вблизи посольства Ирана видео
21:49 465
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани?
Почему «Моссад» не ликвидировал генерала Каани? горячая тема
20:28 1951
Переговоры Алиева и Путина в Москве
Переговоры Алиева и Путина в Москве все еще актуально
13:55 9112
Алиев о санкциях США
Алиев о санкциях США
21:42 996
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как
21:16 381
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
Нетаньяху объявил о ликвидации двух преемников Хасана Насраллы
20:52 773
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
В Кремле заявили, что не лезут в дела Баку и Еревана
20:45 1011
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен
Ядерная бомбардировка Израиля. Байден встревожен главная тема
19:40 5105
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
В Москве заявили об «оптимистичных прогнозах» Алиева и Пашиняна
20:31 1328
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина?
Госслужба по вопросам имущества узурпировала права Кабмина? продолжение нашего расследования
12:40 5074
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться