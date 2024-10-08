Флаг Израиля подняли над поселком в Ливане

Израильский флаг поднят в поселке Марун-ар-Рас на юге Ливана. Фотокадры, запечатлевшие бело-сине-белое полотно со звездой Давида, развевающееся над разрушенными зданиями в этом населенном пункте, показал в прямом эфире 12-й канал израильского телевидения.

По оценке телеканала, это указывает на то, что действующие в этом районе израильские военные установили контроль над поселком. 12-й канал отмечает, что со стороны находящегося на возвышенности Марун-эр-Раса ранее продолжительное время велись обстрелы в сторону приграничных населенных пунктов на севере Израиля.

За несколько часов до этого пресс-служба израильской армии сообщила, что военные установили оперативный контроль над военным объектом организации «Хезболла» в Марун-эр-Расе.