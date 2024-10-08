Нетаньяху призвал жителей Ливана избавиться от «Хезболлы», но не сказал, как

Это уже второе обращение Нетаньяху за полмесяца к жителям Ливана на английском языке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ливана, призвал их «освободить» страну от «Хезболлы», чтобы Ливан вновь превратился в «жемчужину Ближнего Востока».

В сегодняшнем обращении Нетаньяху заявил гражданам Ливана, что они могут «вернуть свою страну, вернуть ее на путь мира и процветания». «Если вы этого не сделаете, «Хезболла» продолжит воевать с Израилем из густонаселенных районов – за ваш счет. Ее [«Хезболлу»] не волнует, что Ливан будет втянут в более широкомасштабную войну», — сказал израильский премьер.

«Я говорю вам, граждане Ливана: освободите свою страну от «Хезболлы», чтобы эта война могла закончиться. Освободитесь от «Хезболлы», чтобы ваша страна снова могла процветать, чтобы будущие поколения ливанских и израильских детей больше не знали войны и кровопролития, и, наконец, жили вместе в мире».

При этом Нетаньяху не пояснил, как именно жители Ливана могут изгнать со своей территории хорошо вооруженную организацию.