Лиз Холмс, Патрик Лескадрон и Бидзина Иванишвили

Большинство из нас хотя бы пару раз в жизни слышали об эффекте бабочки – сугубо гипотетическом явлении, когда гибель этого невинного создания в одном конце света может вызвать ураган в другом. Это понятие ввел в обиход выдающийся американский писатель-фантаст Рей Бредбери. В его рассказе «И грянул гром» группа путешественников во времени, попавшая в эпоху динозавров, случайно раздавила бабочку, а, вернувшись домой, встретила человечество неузнаваемо измененным. С той поры эффект бабочки – это очень модное понятие, хотя в реальной жизни оно, как правило, почти не встречается. Как вы понимаете, я не случайно пишу «почти», поскольку порой перед нами разворачиваются события, свидетельствующие, что частично данный эффект вполне реален. Как, например, это происходит сегодня с Грузией, государственность которой, как бы невероятно это ни звучало, могут лишить ее же граждане. Другими словами, моя страна рискует стать губернией Российской Федерации или ареной ожесточенного гражданского противостояния из-за событий, произошедших очень далеко и не имевших к Грузии никакого отношения.

Но обо всем по порядку. Когда-то в американском штате Калифорния жила умная и красивая девушка по имени Элизабет Холмс, выросшая в богатой и благополучной семье, – про таких в англоязычном мире говорят: «Родилась с серебряной ложкой во рту». Вот только не спрашивайте меня, почему серебряной, а не золотой, сам без понятия. Отцом девушки был вице-президент всемирной известной энергетической корпорации «Энрон», а сама Лиз, получив блестящее образование в области биохимии, создала стартап «Теранос», задавшийся целью совершить революцию в области анализа крови. Не буду делать вид, будто я что-то в этом смыслю, скажу лишь, что идея Лиз Холмс получила беспрецедентное доверие инвесторов, которые вложили в ее стартап сотни миллионов долларов, в результате чего Элизабет Холмс попала в список «Форбс» и была признана самой богатой женщиной в США, бизнес которой не был связан с наследством родителей или подарком ушедшего в мир иной влюблённого миллиардера. В числе финансистов, которые проявили живой интерес к инновациям стартапа Элизабет Холмс, был сотрудник легендарного швейцарского банка Credit Swiss Патрик Лескадрон – специалист по управлению инвестициями, решавший, куда именно следует вкладывать деньги его клиентов-толстосумов. Среди компаний, в которые инвестировал Лескадрон, была и «Теранос». Но самое любопытное в том, что делал он это без их ведома, подделывая подписи своих доверителей, что, как вы понимаете, является в мире финансов серьезнейшим преступлением. И представить, что на такое способен сотрудник одного из самых почтенных банков в мире, было просто немыслимо.

Конечно, можно предположить, что Лескадрон снимал со счетов своих клиентов десятки, а то и сотни миллионов долларов из чисто гуманистических соображений. Например, чтобы устроить им под Рождество приятный сюрприз в виде неожиданных дивидендов с большим количеством нолей. Но, скорее всего, все обстояло намного тривиальнее - Патрик Лескадрон решил подзаработать исключительно для себя, родимого, чтобы, пустив в оборот чужие деньги, положить в карман солидный куш. При этом клиенты Лескадрона понятия не имели, что их миллиарды виртуозно «прокручивались» в мировой финансовой системе. Словом, авантюра на грани полного безумия. Ведь при первой же проверке Лескадрона моментально вывели бы на чистую воду. И, тем не менее, специалист банка Credit Swiss по управлению инвестициями решил рискнуть. Но надо же было такому случиться, что грандиозный технологический замысел Лиз Холмс оказался на поверку пустышкой. Опять-таки, не буду надувать щеки и делать вид, что разбираюсь в тонкостях биохимии. Скажу лишь, что наша американская умница-красавица из благополучной семьи оказалась изобретательной мошенницей и никаких прорывных технологий так и не изобрела, хотя, допускаю, честно пыталась. Но, как говорится, не вышло.

Словом, фирма «Теранос» разорилась, а деньги инвесторов пропали. Последовала череда судебных процессов, по итогам которых Лиз Холмс получила одиннадцать лет тюремного заключения, и в настоящее время отбывает наказание. Что же касается Патрика Лескадрона, то его дела пошли совсем плохо, – осознав реальные масштабы своей авантюры, он покончил жизнь самоубийством. Словом, готовый сценарий голливудского фильма, перед началом которого вы обязательно увидите титры: «Основано на реальных событиях». Ну, а теперь пришла пора ответить на вопрос искренне недоумевающих читателей haqqin.az: «Какая Лиз Холмс, какой Патрик Лескадрон и какая тут вообще связь с Грузией?!..». А связь – прямая как стрела. Надо же было такому случиться, что среди клиентов банка Credit Swiss, деньги которых Патрик Лескадрон так безответственно вложил в компанию Элизабет Холмс, был… нынешний неформальный правитель Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили. Как известно, разбирательство по этому скандальному делу затянулось, банк обанкротился и не смог выплатить причитающиеся суммы всем должникам, в том числе, Бидзине Иванишвили. Даже несмотря на то, что суд, естественно, признал полностью обоснованными претензии грузинского олигарха.

И все это дело так и осталось бы в рамках стандартной финансовой тяжбы, если бы не началась война в Украине, вследствие которой в голове у Иванишвили, то ли по причинам психологического характера, то ли в силу советов товарищей-доброжелателей возникла и созрела крайне запутанная теория заговора, способная поразить воображение даже авторов печально известного российского телеканала РЕН ТВ. Так вот, согласно теории Бидзины Иванишвили, изначально американцы и европейцы, объединенные в глобальную партию войны, хотели открыть в Грузии «второй фронт», чтобы отвлечь часть российских войск от боевых действий в Украине. Но когда Иванишвили отверг этот план, они стали прессинговать швейцарскую финансовую систему и международные арбитражные суды, чтоб те не возвращали грузинскому олигарху его честно потерянные миллиарды. Теория это настолько въелась в сознание Иванишвили, что на него вряд ли подействуют контраргументы, лежащие, что называется, на поверхности. К примеру, что втягивание в войну еще и Грузии стало бы сущим кошмаром для США и ЕС, поскольку пользы от грузинской армии, сознательно деморализованной за годы правления «мечтателей», даже меньше, чем от козла молока. В результате, самим же американцам и европейцам пришлось бы нас спасать, а им сегодня явно не до Грузии. Также бессмысленно объяснять, что США, Великобритания и их союзники по Второй мировой войне так и не смогли оказать влияния на швейцарскую банковскую систему, которая продолжала работать с нацистами даже после окончания войны, стойко храня анонимность вкладов нацистских преступников.